Come finisce Italia - Irlanda del Nord, la previsione di Totti: “E chi ci arriva…”. Ma altri ex sono più sicuri
Cresce l'attesa per la sfida dell'Italia contro l'Irlanda del Nord della gara valida per la semifinale playoff di qualificazione in vista dei Mondiali in programma in estate in Messico, Canada e Stati Uniti. Per questo motivo, tanti ex Azzurri come Alessandro Del Piero hanno voluto mandare il proprio incoraggiamento e testimoniare l'importanza della sfida. Tra questi, anche Francesco Totti: "Stasera? E chi ci arriva... Chi segna segna, l'importante è che si vinca".
Totti e il pronostico per Italia-Irlanda del Nord: "L'importante è che si vinca"
Così l'ex capitano della Roma e 10 dell'Italia ha commentato la sfida in programma a Bergamo in un video pubblicato dalla pagina Instagram del Grand Slam Padel Show, competizione in programma a Como alla quale partecipa assieme a tanti ex giocatori. E proprio questi hanno dichiarato il proprio pronostico per Italia-Irlanda del Nord, con più ottimismo rispetto a Francesco Totti.
Il pronostico degli altri ex. 2-0 il risultato più quotato
"L'Italia vincerà 2-0 con una doppietta di Retegui" ha dichiarato Diego Perotti. Fernando Llorente conferma il risultato, cambiando il marcatore: "Doppietta di Scamacca". L'attaccante è però alle prese con un infortunio all'adduttore ed è rimasto fuori dalla lista dei convocati per la partita. Anche Robert Acquafresca punta sul 2-0: "Segna Kean". Giannichedda punta sugli interisti: "Esposito e Barella". Stefanno Torrisi sull'onda lunga di Acquafresca crede nella grande serata dell'attaccante della Fiorentina. Luca Ceccarelli: "2-0. Gol di Kean e Retegui". Quindi l'ex portiere di Atalanta e Sassuolo, Antonio Mirante, ancora più fiducioso: "3-0 per l'Italia. In gol Dimarco, Locatelli e Kean".