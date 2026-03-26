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Come finisce Italia - Irlanda del Nord, la previsione di Totti: “E chi ci arriva…”. Ma altri ex sono più sicuri

I pronostici del campione del Mondo, oltre  quelli di tanti ex azzurri e non solo, in vista della partita di Bergamo
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TagsItaliaTotti
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Cresce l'attesa per la sfida dell'Italia contro l'Irlanda del Nord della gara valida per la semifinale playoff di qualificazione in vista dei Mondiali in programma in estate in Messico, Canada e Stati Uniti. Per questo motivo, tanti ex Azzurri come Alessandro Del Piero hanno voluto mandare il proprio incoraggiamento e testimoniare l'importanza della sfida.  Tra questi, anche Francesco Totti: "Stasera? E chi ci arriva... Chi segna segna, l'importante è che si vinca".

Totti e il pronostico per Italia-Irlanda del Nord: "L'importante è che si vinca"

Così l'ex capitano della Roma e 10 dell'Italia ha commentato la sfida in programma a Bergamo in un video pubblicato dalla pagina Instagram del Grand Slam Padel Show, competizione in programma a Como alla quale partecipa assieme a tanti ex giocatori. E proprio questi hanno dichiarato il proprio pronostico per Italia-Irlanda del Nord, con più ottimismo rispetto a Francesco Totti.

Il pronostico degli altri ex. 2-0 il risultato più quotato

"L'Italia vincerà 2-0 con una doppietta di Reteguiha dichiarato Diego Perotti. Fernando Llorente conferma il risultato, cambiando il marcatore: "Doppietta di Scamacca". L'attaccante è però alle prese con un infortunio all'adduttore ed è rimasto fuori dalla lista dei convocati per la partita. Anche Robert Acquafresca punta sul 2-0: "Segna Kean". Giannichedda punta sugli interisti: "Esposito e Barella". Stefanno Torrisi sull'onda lunga di Acquafresca crede nella grande serata dell'attaccante della Fiorentina. Luca Ceccarelli: "2-0. Gol di Kean e Retegui". Quindi l'ex portiere di Atalanta e Sassuolo, Antonio Mirante, ancora più fiducioso: "3-0 per l'Italia. In gol Dimarco, Locatelli e Kean".

 

 

 

 

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