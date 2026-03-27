L'Irlanda del Nord fuori tra ciabatte Ugg, lacrime, tempeste italiane e recriminazioni: "Vorremmo rivedere un fallo di mano..."

INVIATA A BERGAMO - Hanno lasciato lo stadio da una parte molto tristi, qualcuno praticamente in lacrime, dall'altra orgogliosi per una partita più che degna. I giocatori dell'Irlanda del Nord, qualcuno con delle improbabili ciabatte UGG difficili da vedere indosso a dei calciatori nel post gara, pensavano e speravano di riuscire a fare lo scherzo a Donnarumma e compagni, ma si sono dovuti arrendere a quella che in patria hanno chiamato "la tempesta italiana". Il ct O'Neill si è complimentato con i suoi, ma ha anche recriminato su un presunto fallo di mano: "Non potevo chiedere di più a questi giocatori. C'è stato pure un possibile fallo di mano nell'area dell'Italia che vorrei rivedere. Nella ripresa ci siamo fatti male da soli con quel colpo di testa sul quale Tonali ha segnato un grande gol. Comunque abbiamo offerto una prestazione importante nonostante avessimo in campo una formazione molto giovane, che ha un bel futuro davanti. I nostri giovani cresceranno". Giusto, vero.