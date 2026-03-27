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L'Irlanda del Nord fuori tra ciabatte Ugg, lacrime, tempeste italiane e recriminazioni: "Vorremmo rivedere un fallo di mano..."

I giocatori lasciano la New Balance Arena tristi, con dei look rivedibili ma anche con le dichiarazioni un po' polemiche del ct
Chiara Zucchelli
2 min
Italia

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INVIATA A BERGAMO - Hanno lasciato lo stadio da una parte molto tristi, qualcuno praticamente in lacrime, dall'altra orgogliosi per una partita più che degna. I giocatori dell'Irlanda del Nord, qualcuno con delle improbabili ciabatte UGG difficili da vedere indosso a dei calciatori nel post gara, pensavano e speravano di riuscire a fare lo scherzo a Donnarumma e compagni, ma si sono dovuti arrendere a quella che in patria hanno chiamato "la tempesta italiana". Il ct O'Neill si è complimentato con i suoi, ma ha anche recriminato su un presunto fallo di mano: "Non potevo chiedere di più a questi giocatori. C'è stato pure un possibile fallo di mano nell'area dell'Italia che vorrei rivedere. Nella ripresa ci siamo fatti male da soli con quel colpo di testa sul quale Tonali ha segnato un grande gol. Comunque abbiamo offerto una prestazione importante nonostante avessimo in campo una formazione molto giovane, che ha un bel futuro davanti. I nostri giovani cresceranno". Giusto, vero.

La tempesta italiana: così l'Irlanda del Nord è stata eliminata

Scrive il Belfast Telegraph: "Nel secondo tempo, l'Irlanda del Nord si ritrovò intrappolata nella tempesta. Dopo una prestazione eroica durata quasi un'ora, due fulmini azzurri dell'Italia infransero i sogni di Coppa del Mondo. C'era coraggio da parte dei giocatori in maglia biancoverde. C'è sempre coraggio nell'Irlanda del Nord. Ma il coraggio da solo non basta, e un mix di pedigree italiano e precisione sotto porta alla fine si rivelò decisivo". Forse non serve aggiungere altro. "Proprio come a Bergamo - dice ancora il BT - le nubi della tempesta passeranno. Ci saranno giorni migliori. O'Neill lo ha sottolineato nella conferenza stampa post-partita. Non era la fine del mondo. Lo sembrava solo".

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