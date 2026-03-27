Il possibile cammino dell'Italia ai Mondiali se batte la Bosnia ai playoff
Tonali prima e Kean dopo, assicurano all'Italia la finale contro la Bosnia ed Erzegovina. La vittoria contro l'Irlanda del Nord riaccende l'entusiuasmo ed ora la partecipazione ai Mondiali 2026, che si svolgeranno tra Canada, Usa e Messico, è più vicina, ma prima c'è un altro ostacolo da superare, quello della Bosnia e se da un lato Dimarco& Co. esultano, scatenando l'ira dei bosniaci, Gattuso, conosce bene l'importanza e la difficoltà della gara.
Italia, ecco chi potrebbe esserci dopo la Bosnia
Bosnia-Italia è già iniziata, fuori dal campo con il botta e risposta Gattuso-Dzeko che iniziano già a studiarsi e a creare il clima partita. Per scoprire chi accederà ai Mondiali, bisognerà attendere, però, fino a martedì 31, quando allo stadio di Zenica, Gattuso e Dzeko potranno sfoderare le proprie armi in campo e dcretare chi volerà in America. Il destino delle due squadre si deciderà in partita, ma la strada da percorrere in terra americana è già segnata, infatti, la vincente tra Italia e Bosnia completerà il Gruppo B, composto, già, da Canada, Svizzera e Qatar.
Le partite dell'Italia nel Gruppo B dei Mondiali (in caso di qualificazione)
Ecco il possibile cammino e e gli stadi in cui giocherebbe l'Italia se riuscirà a battere la Bosnia e a qualificarsi per il Mondiale:
1ª giornata: venerdì 12 giugno, ore 21 italiane (Toronto Stadium), contro il Canada
2ª giornata: giovedì 18 giugno, ore 21 italiane (Los Angeles Stadium), contro la Svizzera
3ª giornata: mercoledì 24 giugno, ore 21 italiane (Seattle Stadium), contro il Qatar
Tonali prima e Kean dopo, assicurano all'Italia la finale contro la Bosnia ed Erzegovina. La vittoria contro l'Irlanda del Nord riaccende l'entusiuasmo ed ora la partecipazione ai Mondiali 2026, che si svolgeranno tra Canada, Usa e Messico, è più vicina, ma prima c'è un altro ostacolo da superare, quello della Bosnia e se da un lato Dimarco& Co. esultano, scatenando l'ira dei bosniaci, Gattuso, conosce bene l'importanza e la difficoltà della gara.
Italia, ecco chi potrebbe esserci dopo la Bosnia
Bosnia-Italia è già iniziata, fuori dal campo con il botta e risposta Gattuso-Dzeko che iniziano già a studiarsi e a creare il clima partita. Per scoprire chi accederà ai Mondiali, bisognerà attendere, però, fino a martedì 31, quando allo stadio di Zenica, Gattuso e Dzeko potranno sfoderare le proprie armi in campo e dcretare chi volerà in America. Il destino delle due squadre si deciderà in partita, ma la strada da percorrere in terra americana è già segnata, infatti, la vincente tra Italia e Bosnia completerà il Gruppo B, composto, già, da Canada, Svizzera e Qatar.