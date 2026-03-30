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"L'Italia avrà un avversario in più": l'arrivo di Djokovic a Sarajevo fa impazzire la Bosnia

I media bosniaci sicuri "Nole domani allo stadio a tifare per noi". Tutti i dettagli
Chiara Zucchelli
2 min
TagsdjokovicBosniaItalia
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Sicuri, anzi sicurissimi: Novak Djokovic, scrive il portale "Klix.ba" è arrivato oggi a Sarajevo, alle 16.30, per tifare Bosnia. Non solo: altri media, citando fonti federali, scrivono che domani Nole sarà allo stadio di Zenica per sostenere i suoi amici bosniaci. "Qui - si legge - sono tutti impazziti perché il più grande tennista di tutti i tempi sarà allo stadio per darci una mano". D'altronde, Djokovic un paio di giorni fa aveva scritto a Dzeko per complimentarsi per la vittoria contro il Galles.

Djokovic tifa Bosnia, atteso domani a Zenica

Domani sera, quindi, è atteso alla stadio. L'impianto di Zenica non è esattamente uno stadio a cinque stelle ma l'atmosfera, come annunciato da giorni, sarà incandescente. E sembra che Nole, da sempre appassionato di calcio, non voglia perdersi una partita del genere. Anche perché se la Bosnia si qualificasse al Mondiale, dove manca dalla prima apparizione del 2014, secondo molti sarebbe "qualcosa di storico per tutti i Balcani. Ed è bello che Djokovic sia venuto a tifare". 

 

 

 

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