Bosnia-Italia vale un posto al Mondiale: orario, come vederla e probabili formazioni

Bosnia-Italia, l'orario della partita

La finale dei playoff per i Mondiali 2026 tra la Bosnia di Sergej Barbarez e l'Italia di Gennaro Gattuso è in programma martedì 31 marzo allo Stadion Bilino Polje di Zenica. Il calcio d'inizio sarà fischiato da Turpin sarà alle 20:45. In caso di parità al termine dei novanta minuti di gioco si procederà con i tempi supplementari. Se l'equilibrio dovesse perdurare si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la nazionale qualificata alla competizione in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada.