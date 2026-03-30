Bosnia-Italia vale un posto al Mondiale: orario, come vederla e probabili formazioni
La partita più importante della storia recente. A Zenica, con un clima gelido, l'Italia affronterà i padroni di casa della Bosnia nella finale playoff. In palio c'è la qualificazione ai Mondiali 2026. In semifinale gli Azzurri di Gattuso hanno battuto 2-0 l'Irlanda del Nord grazie ai gol di Tonali al 56' e Kean all'80'. I bosniaci, invece, hanno dovuto aspettare i calci di rigore per conquistare la finale. Battuto il Galles: 1-1 al Cardiff City Stadium dopo i tempi regolamentari, con reti di James al 51' e dell'eterno Dzeko all'86'.
Bosnia-Italia, l'orario della partita
La finale dei playoff per i Mondiali 2026 tra la Bosnia di Sergej Barbarez e l'Italia di Gennaro Gattuso è in programma martedì 31 marzo allo Stadion Bilino Polje di Zenica. Il calcio d'inizio sarà fischiato da Turpin sarà alle 20:45. In caso di parità al termine dei novanta minuti di gioco si procederà con i tempi supplementari. Se l'equilibrio dovesse perdurare si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la nazionale qualificata alla competizione in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada.
Dove vedere Bosnia-Italia in tv
La partita tra la Bosnia e l'Italia, sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, in esclusiva, su Rai Uno, come da accordi per i diritti televisivi delle gare della Nazionale.
Dove vedere Bosnia-Italia in streaming
Il servizio streaming sarà attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e guardare la partita. Potrete seguire la webcronaca testuale della partita degli Azzurri su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Barbarez e Gattuso
BOSNIA (4-4-2): Vasilji; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Dzeko, Demirovic. Ct: Barbarez.
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.
La partita più importante della storia recente. A Zenica, con un clima gelido, l'Italia affronterà i padroni di casa della Bosnia nella finale playoff. In palio c'è la qualificazione ai Mondiali 2026. In semifinale gli Azzurri di Gattuso hanno battuto 2-0 l'Irlanda del Nord grazie ai gol di Tonali al 56' e Kean all'80'. I bosniaci, invece, hanno dovuto aspettare i calci di rigore per conquistare la finale. Battuto il Galles: 1-1 al Cardiff City Stadium dopo i tempi regolamentari, con reti di James al 51' e dell'eterno Dzeko all'86'.
Bosnia-Italia, l'orario della partita
La finale dei playoff per i Mondiali 2026 tra la Bosnia di Sergej Barbarez e l'Italia di Gennaro Gattuso è in programma martedì 31 marzo allo Stadion Bilino Polje di Zenica. Il calcio d'inizio sarà fischiato da Turpin sarà alle 20:45. In caso di parità al termine dei novanta minuti di gioco si procederà con i tempi supplementari. Se l'equilibrio dovesse perdurare si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la nazionale qualificata alla competizione in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada.