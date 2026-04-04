Allegri risponde sull'Italia: "Io prossimo ct? La vita è imprevedibile…"

E qualche italiano di qualità scenderà in campo anche in Napoli-Milan: "Seconda contro terza: sarà una bella serata. Siamo nel finale di stagione e ci serve qualche vittoria per entrare in Champions. Pensiamo alla partita di lunedì e poi vedremo". Giocatori del Milan che, in vista del big match, hanno avuto una carica in più dai tifosi, presentatisi in più di 3mila a Milanello per la seduta di allenamento: "Oggi una bella giornata, ma l'importante è che lunedì sia una bella serata. È stata una bella iniezione di fiducia". Partita che secondo Allegri "potrebbe essere decisiva, anche se poi mancheranno 7 partite e 21 punti. Scudetto? Dipende dall'Inter".

Allegri sul Napoli: "Sono ancora lì nonostante tutti gli infortuni, bel lavoro"

Sfida al Napoli che sarà tutt'altro che semplice: "Il Napoli è una squadra forte, Con gli infortuni che hanno avuto, essere ancora lì in lotta significa che hanno fatto un bel lavoro. Il risultato finale dirà se era meglio che rientravano o no, perché il risultato fa spostare il merito e i giudizi di tutti". Perciò Allegri deve studiare le contromosse per l'attacco: "Deciderò domani pomeriggio. Ne ho tanti e stanno tutti bene. Leao sta molto meglio, Pulisic è rientrato bene, Gimenez ha grande entusiasmo e ora ha più fiducia in sé stesso, Fullkrug e Nkunku stanno bene, anche Loftus-Cheek. Martedì rientra Gabbia. Leao dall'inizio? Lo vedrò domani, ha fatto un allenamento e mezzo. Però ora con le temperature più alte ci vuole gente lucida di testa e di grande tecnica". L'arma in più per il finale di stagione potrebbe essere Santi Gimenez: "Sono molto contento. All'inizio era sofferente. Ora in quel ruolo lì abbiamo due giocatori con caratteristiche ben precise, ovvero lui e Fullkrug".