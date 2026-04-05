Simone Inzaghi: "Io ct dell'Italia? In Arabia non sto bene, di più! Guadagnare tanto è bello ma non ho lasciato l'Inter per soldi"

"Sono lusingato, ma in Arabia non vivo bene, di più, e ho un altro anno di contratto con l' Al-Hilal ". Così Simone Inzaghi sull'eventualità che possa essere il successore del dimissionario ct Gattuso alla guida dell'Italia . Simone Inzaghi , che oggi compie 50 anni, ha spiegato nel corso di un'intervista alla 'Libertà' di Piacenza di essere assolutamente convinto della scelta presa un'estate fa. Quella di lasciare l'Italia per l'Arabia Saudita: "In Arabia Saudita ho trovato una situazione fantastica sotto tutti i punti di vista: lo stile di vita, le infrastrutture sportive e non, la serenità che riesce ad accompagnarti anche in un lavoro che può essere stressante come il mio".

Inzaghi, quanto guadagna all'Al-Hilal: "Ma non sono andato in Arabia per i soldi"

Inzaghi ha poi aggiunto: "Guadagnare tanto fa piacere, è ovvio (27 milioni netti all'anno), ma a spingermi qui sono state altre considerazioni. Non avevo bisogno di denaro, per fortuna. Gli anni all'Inter sono stati molto soddisfacenti dal punto di vista professionale ma anche molto stressanti. Ho sentito il bisogno di rivivere il calcio ad alto livello, ma staccando la spina da un carico di pressioni che era diventato molto pesante. In Arabia le cose sono molto diverse".

Inzaghi: "Sono sicuro che il calcio italiano si riprenderà presto"

Inzaghi ha infine concluso: "Mi fa un grande dispiacere che l'Italia non sarà ai Mondiali per la terza volta di fila, sono italiano al cento per cento, mio fratello un Mondiale lo ha anche vinto. Sono sicurissimo che il calcio italiano si riprenderà presto". Un auspicio ma nessun dubbio rispetto alla possibilità di provare a essere protagonista in prima persona per contribuire a risollevare le sorti del calcio italiano. Inzaghi resta all'Al-Hilal.

Simone Inzaghi, i numeri con l'Al-Hilal

Il bilancio parziale di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Al-Hilal è di 38 partite, 30 vittorie, 8 pareggi e nessuna sconfitta tra Saudi Pro League, AFC Champions League Elite e King's Cup. Inzaghi viaggia, in campionato, a una media di 2,46 punti a partita. Numeri da urlo in un contesto in cui si sente pienamente a suo agio.