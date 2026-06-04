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Italia, Cherubini lascia Coverciano e salta l'amichevole contro la Grecia

Il giocatore di proprietà della Roma ha accusato un problema fisico durante la partita contro il Lussemburgo: le condizioni
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Di ritorno dal Lussemburgo, dopo la vittoria di misura arriva grazie al gol di Pio Esposito, gli Azzurri di Silvio Baldini si sono allenati regolarmente in vista dell'amichevole contro la Grecia, in programma per domenica alle 21 a Creta. Partita che il ct ad interim dovrà affrontare con qualche assenza rispetto alla gara contro il Lusemburgo. Palestra ha lasciato il ritiro della Nazionale dopo aver saltato già la prima amichevole di questa tornata di giugno per un infortunio. Come lui anche Luigi Cherubini, che ha lasciato Coverciano.

 

 

Baldini perde Cherubini per la partita contro la Grecia

L'ala di proprietà della Roma, che ha passato l'ultima stagione in prestito in B alla Sampdoria, era partito titolare contro il Lussemburgo facendo anche una buona partita. Durante la gara però ha accusato un risentimento muscolare che gli ha impedito di unirsi all'allenamento dei compagni e l'ha costretto a lasciare il ritiro in accordo con il club. Baldini che dunque dovrà ridisegnare il suo attacco in vista della prossima sfida contro la Grecia, verosimilmente la sua ultima (per il momento) da ct della Nazionale maggiore.

 

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