Mancini ricorda il trionfo agli Europei e Vialli: "Il suo discorso prima di Wembley fu incredibile"

"Quando Luca parlava ai ragazzi erano tutti emozionatissimi". Roberto Mancini , a distanza di quasi cinque anni dalla vittoria dell'Europeo in Inghilterra, ricorda con emozione il discorso fatto dal suo vice Gianluca Vialli alla vigilia della finalissima. "Le sue parole erano emozionanti. Quando Luca parlava a loro i ragazzi erano concentratissimi. Il discorso che fece prima di partire per Wembley per la finale fu veramente incredibile. Luca è stato molto importante per tutti i giocatori e l'ambiente".

Mancini e il successo in Inghilterra

L'ex commissario tecnico della Nazionale è intervenuto a Parma al Festival della Serie A, ed ha ricordato il successo dell'Italia nel 2021. "Credo che vincere non sia mai semplice, anche se hai la possibilità di allenare squadre di un certo livello, e che tutte le vittorie siano importanti. Ma certamente la vittoria di un europeo è qualcosa di straordinario, metto quella vittoria sopra a tutte le altre".

Mancini e i numeri in Nazionale

L'attuale tecnico dell'Al-Sadd ha chiuso ricordando con orgoglio i numeri della sua Nazionale: "Sono stati quattro anni in cui non abbiamo mai perso, 37 partite di cui 30 vittorie e 7 pareggi. È un record nella storia del calcio, meglio del Brasile di Pelè e dell'Argentina di Maradona. Quella era una squadra che faceva cose straordinarie, giocava benissimo, giocava a calcio, non partiva mai per difendere ma sempre per attaccare. Sono stati bravissimi i giocatori, che hanno creduto subito di voler fare qualcosa di diverso, di non voler essere una squadra che aspettava. Era una squadra che voleva giocare e l'ha fatto, sono stati bravi i ragazzi a crederci dal primo giorno".