Roberto Mancini torna sull’addio all’Italia: "Scelta che non rifarei"

Roberto Mancini è senza panchina dopo la parentesi vissuta in Arabia Saudita. L’ex ct azzurro è tornato sulla decisione di lasciare la guida dell'Italia dicendo ai microfoni del Tg1: "Non rifarei quella scelta. Per motivi tecnici, per motivi di calcio, perchè allenare la nazionale è la cosa più bella. No, non la rifarei". Di più. L'allenatore ha parlato del rapporto con Gabriele Gravina, numero uno della Figc: "Forse non ci siamo capiti, magari se ci fossimo parlati un po' di più sarebbe andata in modo diverso, ma io non ho nulla contro il presidente".