Italia-Norvegia U21, probabili formazioni: torna Ricci a centrocampo

CLUJ ( ROMANIA ) - Ultima partita della fase a gironi del Girone D degli Europei U21 per l' Italia del ct Paolo Nicolato . Dopo il ko (con tanto di torti subiti) contro la Francia e la vittoria nella seconda gara contro la Svizzera , gli azzurrini saranno ad ottenere un altro bottino pieno, stavolta contro la Norvegia . Un occhio, per forza di cose, lo si dovrà buttare anche nell'altra sfida del girone, Svizzera-Francia , ai fini della qualificazione ai quarti di finale del torneo. La Norvegia , avversaria dell' Italia , è già stata eliminata dopo le due sconfitte rimediata contro gli elvetici e i transalpini.

Le scelte di Nicolato per l'Italia Under 21

Nel solito 3-5-2 di Nicolato in porta c'è Carnesecchi. Il terzetto difensivo è composto da Lovato, Pirola e Scalvini. Sugli esterni agiranno Bellanova e Parisi. In cabina di regia ecco Rovella, con Ricci e Tonali interni di centrocampo. In attacco Gnonto a supporto di Pellegri.

Le scelte di Smerud per la Norvegia Under 21

Il ct della Norvegia U21 Smerud opta per un 4-3-3. Tra i pali Klaesson, in difesa ecco Sebulonsen, Daland, Rosler, Wolfe. A centrocampo M. Solbakken con Mannsverk e Hove. Davanti la punta Botheim, di proprietà della Salernitana, sostenuto ai lati da Bobb e Ceide (ala sinistra del Sassuolo).

Probabili formazioni Italia-Norvegia U21

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Pirola, Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella, Ricci, Parisi; Gnonto, Pellegri. Ct: Nicolato. A disposizione: 19 Caprile, 22 Turati, 13 Udogie, 14 Cittadini, 15 Okoli, 20 Cambiaso, 7 Esposito, 16 Bove, 21 Miretti, 23 Cambiaghi, 9 Colombo, 18 Cancellieri. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Lovato, Pellegri, Gnonto, Scalvini.

NORVEGIA (4-3-3): Klaesson; Sebulonsen, Daland, Rosler, Wolfe; Mannsverk, M. Solbakken, Hove; Bobb, Botheim, Ceide. Ct. Smerud. A disposizione: 1 Christiansen, 23 Sandberg, 3 Heggheim, 13 Hjelde, 19 Kamanzi, 7 Kitolano, 14 Sahraoui, 16 Hevien, 21 Christensen, 22 Zafeiris, 9 Jatta, 17 Nusa. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Hove, Hjelde, Jatta

ARBITRO: Lambrechts (Belgio)