Italia-Norvegia U21, dove vederla in tv

Italia-Norvegia U21: orari e canali

Italia-Norvegia U21, gara valida per la terza e ultima giornata del Girone D della fase a gironi dell'Europeo Under 21 in Georgia e Romania, è in programma alle ore 20:45 alla Cluj Arena di Cluj (Romania) e sarà visibile su Rai 1 e, in streaming su Rai Play.

Dove vedere Italia-Norvegia U21 in diretta TV

Dove vedere Italia-Norvegia U21 in streaming

La partita tra Italia e Norvegia U21, valevole per la terza ed ultima giornata del Girone D degli Europei, sarà visibile in streaming su RaiPlay.

Italia-Norvegia U21 in diretta: la cronaca

L'Italia U21 del ct Nicolato ha trovato la prima vittoria in questi Europei contro la Svizzera nella seconda giornata della fase a gironi. Prima il ko con tanto di torti arbitrali contro la Francia. La Norvegia, dopo due sconfitte, è già fuori. Diverse le combinazioni che riguardano da vicino gli azzurrini in ottica qualificazione ai quarti di finale. Con una vittoria contro la Norvegia e una vittoria o un pareggio della Francia, sarà secondo posto per i ragazzi di Nicolato. Con un successo della Svizzera, si andrà ad esaminare la classifica avulsa tra Francia, Italia e Svizzera. Gli azzurrini, con un pareggio contro gli scandinavi, passerebbero da secondi in caso di pareggio o ko degli elvetici. Con un successo di quest'ultimi, invece, sarebbe proprio la Svizzera ad arrivare prima davanti alla Francia (Italia terza ed eliminata). L'Italia, con un ko contro la Norvegia, dovrebbe sperare in una vittoria della Francia. A quel punto Italia, Svizzera e Norvegia andrebbero tutte a 3 punti e si dovrebbe analizzera la classifica avulsa. In caso di mancato successo della Francia contro la Svizzera, l'Italia di Nicolato sarebbe eliminata. Qui le probabili formazioni.

