Rigore per la Turchia U21, l'espressione di Spalletti in tribuna è virale

Le telecamere riprendono Luciano Spalletti allo stadio Paolo Mazza di Ferrara per la sfida tra l'Italia Under 21 di Nunziata e la Turchia. Il ct della Nazionale ha avuto una reazione piuttosto chiara ed evidente in occasione del penalty assegnato dopo la mezz'ora agli ospiti per fallo di Ghilardi su Yildirim che poi si farà ipnotizzare da Desplanches.