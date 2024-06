Italia-Panama Under 21 ore 18.15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Vittoria all'esordio e poi sconfitta. Tre punti nel Gruppo B per l' Italia Under 21 del ct Nunziata al Torneo Maurice Revello. Ora terza sfida contro Panama per blindare il secondo posto e rilanciarsi.

Italia-Panama Under 21, l'orario

Italia-Panama Under 21 si giocherà oggi, lunedì 10 giugno, alle ore 18:15, ad Aubagne.

Dove vedere Italia-Panama Under 21 in diretta tv

La sfida di Under 21 tra Italia e Panama verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due. Potrete seguire l'incontro anche con tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Italia-Panama Under 21 in streaming

Italia-Panama Under 21 sarà visibile live in streaming gratis su Raiplay. L'applicazione è scaricabile facilmente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login.

Italia Under 21, i convocati del ct Nunziata Portieri: Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio);

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Atalanta), Christian Dalle Mura (Ternana), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Edoardo Pieragnolo (Reggiana), Riccardo Turicchia (Juventus), Davide Veroli (Catanzaro), Mattia Zanotti (San Gallo);

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Reggiana), Giovanni Fabbian (Bologna), Giacomo Faticanti (Ternana), Luis Hasa (Juventus), Cher Ndour (Braga), Niccolò Pisilli (Roma), Franco Tongya (AEK Larnaca), Cristian Volpato (Sassuolo), Federico Zuccon (Cosenza);

Attaccanti: Leonardo Cerri (Juventus), Sebastiano Esposito (Sampdoria), Seydou Fini (Standard Liegi), Rachid Kouda (Spezia), Antonio Raimondo (Ternana).

La probabile formazione del ct Nunziata ITALIA UNDER 21 (4-3-1-2): Sassi; Turicchia, Bertola, Dalle Mura, Zanotti; Pisilli, Bianco, Zuccon; Volpato; Cerri, Fini. Ct: Nunziata. Italia-Panama Under 21, la cronaca Dopo Italia Under è pronta a ripartire. Sfiderà Panama, oggi, per tornare alla vittoria (dopo la prima all'esordio contro il Giappone) e blindare così il secondo posto. Nel gruppo B l'Ucraina ha già 9 punti mentre gli azzurrini hanno appena 3 punti dopo la vittoria all'esordio contro il Giappone. Dopo il 4-0 contro l'Ucraina , l'è pronta a ripartire. Sfiderà Panama, oggi, per tornare alla vittoria (dopo la prima all'esordio contro il Giappone) e blindare così il secondo posto. Nel gruppo B l'Ucraina ha già 9 punti mentre gli azzurrini hanno appena 3 punti dopo la vittoria all'esordio contro il Giappone.

Dopo la gara di oggi, l'ultima sfida per l'Under 21 ci sarà mercoledì contro l'Indonesia a Salon. Ma una gara alla volta. Il ct Nunziata si aspetta tanto dal match di oggi: "Dobbiamo fare di più: in questi quattro giorni abbiamo lavorato per cercare di diventare un po' più squadra. Contro l'Ucraina abbiamo commesso tanti errori a livello tattico, ma è normale. Perché quando costruisci una squadra, metterla insieme non è facile".