Italia Under 21, i convocati di Nunziata per gli Europei: la lista completa

ROMA - Il ct dell'Italia Under 21, Carmine Nunziata, ha diramato la lista dei 23 convocati per gli Europei di categoria che si svolgeranno in Slovacchia dall'11 al 28 giugno. Il tecnico azzurro ha escluso il difensore del Pisa Giovanni Bonfanti, il centrocampista del Sassuolo, nonché ex Roma, Cristian Volpato e Francesco Pio Esposito. Presenti invece Diego Coppola e Cesare Casadei, in raduno in questi giorni con la Nazionale di Luciano Spalletti, in vista delle prime due gare delle qualificazioni mondiali con Norvegia e Moldova. Se i giocatori in lista si dovessero infortunare, si legge sul sito della Figc, "potranno essere sostituiti prima della gara d’esordio (11 giugno), a condizione che il medico della squadra e un membro della Commissione Medica UEFA confermino che l'infortunio è sufficientemente grave da impedire la partecipazione al torneo". Domani, giovedì 5 giugno, è in programma al CPO di Tirrenia, un test a porta chiuse con l'Under 20. Partenza per la Slovacchia in programma domenica 8.