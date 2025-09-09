Dove vedere Macedonia del Nord-Italia U21 in tv? Rai o Sky, orario

Dopo la vittoria in rimonta contro Montenegro, l'Italia U21 di Silvio Baldini è chiamata ad affrontare la Macedonia del Nord in occasione della seconda partita valida per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. L'obiettivo è vincere per tenere il passo di Polonia e Svezia, reduci dal successo all'esordio in questo girone E.
U21, l'orario di Macedonia del Nord-Italia
Macedonia del Nord-Italia U21 si disputerà oggi, martedì 9 settembre, alle ore 18:15 allo stadio "Petar Milosevski" di Bitola.
Dove vedere Macedonia del Nord U21-Italia U21 in diretta tv
Macedonia del Nord-Italia U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due.
Macedonia del Nord U21-Italia U21, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su RaiPlay. Oltre al sito ufficiale, disponibile anche l'omonima applicazione mobile su smartphone e tablet. Una volta scaricata su App Store e Play Store, basterà accedere alla piattaforma e selezionare la finestra di riferimento tra gli eventi in diretta. Potrete seguire la partita dell'Italia U21 live anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Stanic e Baldini
MACEDONIA DEL NORD U21 (3-5-2): Ljupche; Dailoski, Meljichi, Djekov; Stojanov, Angelov, Zendelovski, Hamza, Danev; Trajkov, Gashtarov. Ct: Stanic.
A disposizione: Vasilev, Dimeski, Talevski, Gjorgievski, Elmas, Arizankoski, Nikolovski, Ajetovikj, Elez.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
ITALIA U21 (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Fini, Raimondo, Koleosho. Ct: Baldini.
A disposizione: Martinelli, Idrissi, Mane, Cherubini, Pafundi, Berti, Ekhator, Venturino, Dagasso.
Indisponibili: Mascardi. Squalificati: -. Diffidati: -.
