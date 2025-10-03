Italia Under 21, i convocati di Baldini: si rivede Camarda

L'Italia Under 21 torna in campo per due impegni casalinghi nel girone E di qualificazione all’Europeo di categoria. Gli Azzurrini sfideranno la Svezia giovedì 10 ottobre allo stadio Dino Manuzzi di Cesena e l’Armenia lunedì 14 ottobre al Giovanni Zini di Cremona.
Sono quattro le novità nella lista dei 25 convocati diramata dal commissario tecnico Silvio Baldini: il difensore della Fiorentina Nicolò Fortini, quello del Modena Alessandro Dellavalle, oltre ai centrocampisti Giacomo Faticanti (Juventus Next Gen) e Alphadjo Cisse (Catanzaro). Rientra anche Francesco Camarda, assente a settembre dopo il colpo alla testa rimediato in Lecce-Milan.
L'elenco dei convocati
Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana);
Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Alessandro Dellavalle (Modena), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria).