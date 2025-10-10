- 12'N. Pisilli
- 40'F. Camarda, (Rig.)
- 45 + 2'N. Pisilli (ass. : M. Palestra)
CESENA - L'Italia Under 21 di Silvio Baldini torna in campo al Manuzzi di Cesena contro la Svezia nelle qualificazioni ai prossimi Europei. Dopo l'esordio vittorioso contro il Montenegro (2-1) e il bis nella seconda giornata con la Macedonia del Nord (1-0), gli Azzurrini provano a infilare il terzo successo consecutivo che consentirebbe loro di rimanere a punteggio pieno al primo posto nel gruppo E. Se la Polonia, anch'essa prima a 6 punti, dovesse poi commettere un passo falso contro il Montenegro, allora l'eventuale vittoria dell'Italia darebbe a Baldini anche il primato in solitaria. Segui in diretta la sfida.
19:21
46' - Via al secondo tempo
Si riparte, nessun cambio nell'Italia.
19:05
45'+2' - Doppietta di Pisilli, Italia-Svezia 3-0!
Camarda sbaglia, Pisilli no. La doppietta è la sua nei minuti di recupero: Palestra scende a destra e mette dentro un cross perfetto a centro area sul quale arriva Pisilli coi tempi giusti, la girata di prima è perfetta, traversa e gol. Fine primo tempo, Italia da applausi.
19:03
45'+1' - Camarda si divora il 3-0
A un passo dal tris e dalla doppietta Camarda, che rientra con la finta in area e poi di destro piazza sul secondo palo, pallone di pochissimo fuori.
18:57
40' - Il "cucchiaio" di Camarda su rigore, 2-0 Italia!
Eccolo il raddoppio dell'Italia, segna Camarda all'esordio con la maglia azzurra a 17 anni e 7 mesi. L'attaccante del Lecce si procura il rigore proteggendo il pallone e facendosi sgambettare da Mokolli, poi lo batte con freddezza scegliendo il "cucchiaio" che spiazza il portiere e porta l'Italia sul 2-0.
18:52
35' - Ancora Pisilli, gioca solo lui
Di nuovo Pisilli, stavolta con il tiro da fuori di prima intenzione: il pallone viene parato centralmente.
18:49
32' - Palo di Pisilli!
A un passo dalla doppietta Pisilli e dal raddoppio l'Italia. Il centrocampista della Roma si inserisce molto bene e di testa devia verso la porta della Svezia il cross colpendo il palo. Sulla ribattuta ci prova due volte Cherubini, ma senza fortuna.
18:44
26' - Si vede la Svezia, problemi per Cherubini
Si fa pericolosa la Svezia per la prima volta, ma la difesa azzurra riesce a murare due volte. Intanto, problemi per Cherubini, che viene curato e rimesso in sesto.
18:37
20' - Italia in controllo
L'Italia è in pieno controllo, ma Baldini vuole ancora ritmi alti e intensità per andare a caccia del raddoppio. Gli Azzurrini tengono possesso e dominio del campo, la Svezia è in difficoltà.
18:30
12' - Gol di Pisilli, Italia avanti 1-0!
Grande gol di Pisilli che intercetta un passaggio orizzontale sbagliato dalla difesa della Svezia, poi punta la porta e con il destro incrocia verso l'angolino: palo interno e pallone dentro.
18:25
8' - Italia in pressing
Pressing azzurro, è già il terzo angolo conquistato dall'Italia in questo avvio. Per il momento, però, manca la mira vicino alla porta.
18:19
2' - Subito pericoloso Camarda
Camarda sfiora l'1-0: viene imbeccato in profondità, ma davanti al portiere perde il tempo per il tiro e si fa ribattere la conclusione.
18:17
1' - Inizia Italia-Svezia U21
Si parte, primo pallone giocato dall'Italia.
18:05
L'Italia del gol: il dato
L'Italia U21 segna ininterrottamente da 16 partite consecutive nelle quali si contano 8 vittorie, 7 pareggi e un solo ko (contro l'Olanda in amichevole).
17:57
Svezia U21 (quasi) sempre a segno
Se si esclude il ko con il Montenegro, la Svezia U21 ha sempre realizzato almeno un gol nelle 9 esibizioni precedenti (amichevoli comprese) anche se il rendimento non è stato così brillante (2 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte).
17:42
I numeri di Italia-Svezia U21
Quello di oggi sarà il 15° incrocio tra Italia e Svezia U21. Nei 14 precedenti la nostra Nazionale U21 ha vinto 6 volte, pareggiato 5 e perso 3. Anche il computo dei gol fatti è a favore degli Azzurrini: 20 a 16.
17:30
La formazione ufficiale della Svezia
SVEZIA (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell, Boudri; Njie, Swedberg, Sonko. Ct: Backstrom.
17:14
La formazione ufficiale dell'Italia
ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct: Baldini.
17:13
Il rendimento di Italia e Svezia
Nelle ultime cinque partite giocate l'Italia non ha mai perso: tre vittorie (due di fila nelle ultime due) e due pareggi. La Svezia, invece, nello stesso periodo ha vinto soltanto una volta, collezionando anche due pareggi e due ko, l'ultimo contro il Montenegro lo scorso 9 settembre.
17:13
Dove vedere Italia-Svezia U21
Italia-Svezia U21 sarà trasmessa in diretta tv e streaming, calcio d'inizio alle 18:15: ecco dove vederla.
Stadio Manuzzi (Cesena)