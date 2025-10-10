Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Italia-Svezia U21 diretta: doppietta di Pisilli e "cucchiaio" di Camarda LIVE

Gli Azzurrini di Baldini inseguono la terza vittoria di fila per consolidare il primato nel girone: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Italia U21
Italia U21
  • 12'N. Pisilli
  • 40'F. Camarda, (Rig.)
  • 45 + 2'N. Pisilli (ass. : M. Palestra)
Svezia U21
Svezia U21
    3 - 0
    54' 2° tempo
    Euro U21 Q. - 10.10.2025
    Orogel Stadium - Dino Manuzzi

    Arbitro Dr. Matthias Jöllenbeck
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Italia U21
    3 - 0
    54' 2° tempo
    Svezia U21
    8 min
    Aggiorna

    CESENA - L'Italia Under 21 di Silvio Baldini torna in campo al Manuzzi di Cesena contro la Svezia nelle qualificazioni ai prossimi Europei. Dopo l'esordio vittorioso contro il Montenegro (2-1) e il bis nella seconda giornata con la Macedonia del Nord (1-0), gli Azzurrini provano a infilare il terzo successo consecutivo che consentirebbe loro di rimanere a punteggio pieno al primo posto nel gruppo E. Se la Polonia, anch'essa prima a 6 punti, dovesse poi commettere un passo falso contro il Montenegro, allora l'eventuale vittoria dell'Italia darebbe a Baldini anche il primato in solitaria. Segui in diretta la sfida.

    19:21

    46' - Via al secondo tempo

    Si riparte, nessun cambio nell'Italia.

    19:05

    45'+2' - Doppietta di Pisilli, Italia-Svezia 3-0!

    Camarda sbaglia, Pisilli no. La doppietta è la sua nei minuti di recupero: Palestra scende a destra e mette dentro un cross perfetto a centro area sul quale arriva Pisilli coi tempi giusti, la girata di prima è perfetta, traversa e gol. Fine primo tempo, Italia da applausi.

    19:03

    45'+1' - Camarda si divora il 3-0

    A un passo dal tris e dalla doppietta Camarda, che rientra con la finta in area e poi di destro piazza sul secondo palo, pallone di pochissimo fuori.

    18:57

    40' - Il "cucchiaio" di Camarda su rigore, 2-0 Italia!

    Eccolo il raddoppio dell'Italia, segna Camarda all'esordio con la maglia azzurra a 17 anni e 7 mesi. L'attaccante del Lecce si procura il rigore proteggendo il pallone e facendosi sgambettare da Mokolli, poi lo batte con freddezza scegliendo il "cucchiaio" che spiazza il portiere e porta l'Italia sul 2-0.

    18:52

    35' - Ancora Pisilli, gioca solo lui

    Di nuovo Pisilli, stavolta con il tiro da fuori di prima intenzione: il pallone viene parato centralmente.

    18:49

    32' - Palo di Pisilli!

    A un passo dalla doppietta Pisilli e dal raddoppio l'Italia. Il centrocampista della Roma si inserisce molto bene e di testa devia verso la porta della Svezia il cross colpendo il palo. Sulla ribattuta ci prova due volte Cherubini, ma senza fortuna.

    18:44

    26' - Si vede la Svezia, problemi per Cherubini

    Si fa pericolosa la Svezia per la prima volta, ma la difesa azzurra riesce a murare due volte. Intanto, problemi per Cherubini, che viene curato e rimesso in sesto.

    18:37

    20' - Italia in controllo

    L'Italia è in pieno controllo, ma Baldini vuole ancora ritmi alti e intensità per andare a caccia del raddoppio. Gli Azzurrini tengono possesso e dominio del campo, la Svezia è in difficoltà.

    18:30

    12' - Gol di Pisilli, Italia avanti 1-0!

    Grande gol di Pisilli che intercetta un passaggio orizzontale sbagliato dalla difesa della Svezia, poi punta la porta e con il destro incrocia verso l'angolino: palo interno e pallone dentro.

    18:25

    8' - Italia in pressing

    Pressing azzurro, è già il terzo angolo conquistato dall'Italia in questo avvio. Per il momento, però, manca la mira vicino alla porta.

    18:19

    2' - Subito pericoloso Camarda

    Camarda sfiora l'1-0: viene imbeccato in profondità, ma davanti al portiere perde il tempo per il tiro e si fa ribattere la conclusione.

    18:17

    1' - Inizia Italia-Svezia U21

    Si parte, primo pallone giocato dall'Italia.

    18:05

    L'Italia del gol: il dato

    L'Italia U21 segna ininterrottamente da 16 partite consecutive nelle quali si contano 8 vittorie, 7 pareggi e un solo ko (contro l'Olanda in amichevole).

    17:57

    Svezia U21 (quasi) sempre a segno

    Se si esclude il ko con il Montenegro, la Svezia U21 ha sempre realizzato almeno un gol nelle 9 esibizioni precedenti (amichevoli comprese) anche se il rendimento non è stato così brillante (2 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte). 

    17:42

    I numeri di Italia-Svezia U21

    Quello di oggi sarà il 15° incrocio tra Italia e Svezia U21. Nei 14 precedenti la nostra Nazionale U21 ha vinto 6 volte, pareggiato 5 e perso 3. Anche il computo dei gol fatti è a favore degli Azzurrini: 20 a 16.

    17:30

    La formazione ufficiale della Svezia

    SVEZIA (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell, Boudri; Njie, Swedberg, Sonko. Ct: Backstrom.

    17:14

    La formazione ufficiale dell'Italia

    ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct: Baldini.

    17:13

    Il rendimento di Italia e Svezia

    Nelle ultime cinque partite giocate l'Italia non ha mai perso: tre vittorie (due di fila nelle ultime due) e due pareggi. La Svezia, invece, nello stesso periodo ha vinto soltanto una volta, collezionando anche due pareggi e due ko, l'ultimo contro il Montenegro lo scorso 9 settembre.

    17:13

    Dove vedere Italia-Svezia U21

    Italia-Svezia U21 sarà trasmessa in diretta tv e streaming, calcio d'inizio alle 18:15: ecco dove vederla.

    Stadio Manuzzi (Cesena)

     

    © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Under 21

    Da non perdere

    Italia-Svezia U21