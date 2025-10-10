Aggiorna

CESENA - L'Italia Under 21 di Silvio Baldini torna in campo al Manuzzi di Cesena contro la Svezia nelle qualificazioni ai prossimi Europei. Dopo l'esordio vittorioso contro il Montenegro (2-1) e il bis nella seconda giornata con la Macedonia del Nord (1-0), gli Azzurrini provano a infilare il terzo successo consecutivo che consentirebbe loro di rimanere a punteggio pieno al primo posto nel gruppo E. Se la Polonia, anch'essa prima a 6 punti, dovesse poi commettere un passo falso contro il Montenegro, allora l'eventuale vittoria dell'Italia darebbe a Baldini anche il primato in solitaria. Segui in diretta la sfida.

19:21 46' - Via al secondo tempo Si riparte, nessun cambio nell'Italia. 19:05 45'+2' - Doppietta di Pisilli, Italia-Svezia 3-0! Camarda sbaglia, Pisilli no. La doppietta è la sua nei minuti di recupero: Palestra scende a destra e mette dentro un cross perfetto a centro area sul quale arriva Pisilli coi tempi giusti, la girata di prima è perfetta, traversa e gol. Fine primo tempo, Italia da applausi.

19:03 45'+1' - Camarda si divora il 3-0 A un passo dal tris e dalla doppietta Camarda, che rientra con la finta in area e poi di destro piazza sul secondo palo, pallone di pochissimo fuori. 18:57 40' - Il "cucchiaio" di Camarda su rigore, 2-0 Italia! Eccolo il raddoppio dell'Italia, segna Camarda all'esordio con la maglia azzurra a 17 anni e 7 mesi. L'attaccante del Lecce si procura il rigore proteggendo il pallone e facendosi sgambettare da Mokolli, poi lo batte con freddezza scegliendo il "cucchiaio" che spiazza il portiere e porta l'Italia sul 2-0. 18:52 35' - Ancora Pisilli, gioca solo lui Di nuovo Pisilli, stavolta con il tiro da fuori di prima intenzione: il pallone viene parato centralmente. 18:49 32' - Palo di Pisilli! A un passo dalla doppietta Pisilli e dal raddoppio l'Italia. Il centrocampista della Roma si inserisce molto bene e di testa devia verso la porta della Svezia il cross colpendo il palo. Sulla ribattuta ci prova due volte Cherubini, ma senza fortuna. 18:44 26' - Si vede la Svezia, problemi per Cherubini Si fa pericolosa la Svezia per la prima volta, ma la difesa azzurra riesce a murare due volte. Intanto, problemi per Cherubini, che viene curato e rimesso in sesto. 18:37 20' - Italia in controllo L'Italia è in pieno controllo, ma Baldini vuole ancora ritmi alti e intensità per andare a caccia del raddoppio. Gli Azzurrini tengono possesso e dominio del campo, la Svezia è in difficoltà. 18:30 12' - Gol di Pisilli, Italia avanti 1-0! Grande gol di Pisilli che intercetta un passaggio orizzontale sbagliato dalla difesa della Svezia, poi punta la porta e con il destro incrocia verso l'angolino: palo interno e pallone dentro.

18:25 8' - Italia in pressing Pressing azzurro, è già il terzo angolo conquistato dall'Italia in questo avvio. Per il momento, però, manca la mira vicino alla porta. 18:19 2' - Subito pericoloso Camarda Camarda sfiora l'1-0: viene imbeccato in profondità, ma davanti al portiere perde il tempo per il tiro e si fa ribattere la conclusione. 18:17 1' - Inizia Italia-Svezia U21 Si parte, primo pallone giocato dall'Italia. 18:05 L'Italia del gol: il dato L'Italia U21 segna ininterrottamente da 16 partite consecutive nelle quali si contano 8 vittorie, 7 pareggi e un solo ko (contro l'Olanda in amichevole). 17:57 Svezia U21 (quasi) sempre a segno Se si esclude il ko con il Montenegro, la Svezia U21 ha sempre realizzato almeno un gol nelle 9 esibizioni precedenti (amichevoli comprese) anche se il rendimento non è stato così brillante (2 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte). 17:42 I numeri di Italia-Svezia U21 Quello di oggi sarà il 15° incrocio tra Italia e Svezia U21. Nei 14 precedenti la nostra Nazionale U21 ha vinto 6 volte, pareggiato 5 e perso 3. Anche il computo dei gol fatti è a favore degli Azzurrini: 20 a 16. 17:30 La formazione ufficiale della Svezia SVEZIA (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell, Boudri; Njie, Swedberg, Sonko. Ct: Backstrom. 17:14 La formazione ufficiale dell'Italia ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct: Baldini. 17:13 Il rendimento di Italia e Svezia Nelle ultime cinque partite giocate l'Italia non ha mai perso: tre vittorie (due di fila nelle ultime due) e due pareggi. La Svezia, invece, nello stesso periodo ha vinto soltanto una volta, collezionando anche due pareggi e due ko, l'ultimo contro il Montenegro lo scorso 9 settembre. 17:13 Dove vedere Italia-Svezia U21 Italia-Svezia U21 sarà trasmessa in diretta tv e streaming, calcio d'inizio alle 18:15: ecco dove vederla. Stadio Manuzzi (Cesena)

