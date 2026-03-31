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Dove vedere Svezia-Italia U21 in tv? Rai o Sky, orario

Gli Azzurrini di Silvio Baldini torna ad Empoli nelle vesti di commissario tecnico: la formazione ufficiale degli Azzurrini
TagsItalia U21dove vedere

Nel giorno in cui la Nazionale maggiore di Gattuso si gioca un posto al Mondiale, scende in campo anche l'Italia U21 di Silvio Baldini. Gli Azzurrini, reduci dal successo contro la Macedonia del Nord, sfideranno i pari età della Svezia in occasione dell'ottava giornata della fase di qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Prosegue la caccia alla capolista Polonia, per un primo posto lontano attualmente tre lunghezze, in virtù della sconfitta incassata in rimonta nello scontro diretto.

Svezia-Italia U21, l'orario

La sfida tra le formazioni U21 di Svezia e Italia andrà in scena oggi, martedì 31 marzo, alle ore 18:30 alla Boras Arena di Boras. Con 18 punti in classifica, gli Azzurrini inseguono la Polonia a 21.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Under 21

Dove vedere Svezia-Italia U21 in diretta tv

Svezia-Italia U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, in esclusiva, su Rai Due, come da accordi per i diritti televisivi delle gare della Nazionale.

U21, dove vedere Svezia-Italia in streaming

Servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti. Potrete seguire la webcronaca testuale della partita degli Azzurrini su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Under 21

Le possibili scelte di Backstrom e Baldini

SVEZIA U21 (4-4-2): Bishesari; Skoglund, Kurtulus, Zatterstrom, Tolf; Nije, Karlrssom, Karsson, Sipstrand; Kusi-Asare, Rafferty. Allenatore: Backstrom.
A disposizione: Amoran, Antwi, Makolli, Thorell, Bjorklund, Kanga 19 Sonko, Omorowa. 
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Kurtulus.

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Koleosho. Allenatore: Baldini. 
A disposizione: Daffara, Venturino, Kayode, Berti, Ahanor, Cherubini, Guarino, Cacciamani, Okoro. 

Indisponibili: Motta, Raimondo. Squalificati: -. Diffidati: Bartesaghi, Cherubini .

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Under 21

Nel giorno in cui la Nazionale maggiore di Gattuso si gioca un posto al Mondiale, scende in campo anche l'Italia U21 di Silvio Baldini. Gli Azzurrini, reduci dal successo contro la Macedonia del Nord, sfideranno i pari età della Svezia in occasione dell'ottava giornata della fase di qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Prosegue la caccia alla capolista Polonia, per un primo posto lontano attualmente tre lunghezze, in virtù della sconfitta incassata in rimonta nello scontro diretto.

Svezia-Italia U21, l'orario

La sfida tra le formazioni U21 di Svezia e Italia andrà in scena oggi, martedì 31 marzo, alle ore 18:30 alla Boras Arena di Boras. Con 18 punti in classifica, gli Azzurrini inseguono la Polonia a 21.

 

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