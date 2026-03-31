Svezia-Italia diretta qualificazioni Europeo U21: segui la sfida di oggi LIVE

L'Italia Under 21 di Silvio Baldini fa visita alla Svezia di Backstrom in occasione dell'ottava giornata della fase a gironi di queste qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Gli Azzurrini, inseriti nel gruppo E e reduci dal poker rifilato alla Macedonia del Nord, sono sempre all'inseguimento della Polonia, uscita vittoriosa dal confronto odierno con il Montenegro. Segui la diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.