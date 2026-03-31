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martedì 31 marzo 2026
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Svezia-Italia diretta qualificazioni Europeo U21: segui la sfida di oggi LIVE

Secondo impegno in pochi giorni per gli Azzurrini di Silvio Baldini, dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord: aggiornamenti in tempo reale
2 min
TagsQualificazioni Europei U21Svezia U21Italia U21
Aggiorna

L'Italia Under 21 di Silvio Baldini fa visita alla Svezia di Backstrom in occasione dell'ottava giornata della fase a gironi di queste qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Gli Azzurrini, inseriti nel gruppo E e reduci dal poker rifilato alla Macedonia del Nord, sono sempre all'inseguimento della Polonia, uscita vittoriosa dal confronto odierno con il Montenegro. Segui la diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

18:19

Baldini alla vigilia: "Squadra superiore alla Macedonia del Nord, bisogna adeguarsi"

Alla vigilia, il ct Baldini ha messo in guardia i suoi: "Sfideremo una squadra con un livello superiore rispetto alla Macedonia del Nord, quindi dovremo migliorare ed essere ancora più intensi e fare ancora più possesso palla in avanti, dando meno possibilità agli avversari di fare la partita su di noi. Quando si alza il livello tecnico e fisico, bisogna adeguarsi". PAROLA AL CT

18:15

Svezia U21-Italia U21, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali di Backstrom e Baldini:

SVEZIA UNDER 21 (4-4-2): Bishesari; Skoglund, Amoran, Zatterstrom, Tolf; Antwi, M. Karlsson, Bjorklund, Sonko; Omorowa, Rafferty. Ct. Backstrom.

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Palmisani; Kayode, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Koleosho. Ct. Baldini. 

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