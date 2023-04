Il figlio di Renzi è scatenato: il secondo gol di fila che potrebbe salvare il Prato

Il figlio di Matteo Renzi, Francesco, si è reso protagonista ancora una volta nel girone D del campionato di Serie D con la maglia del Prato. Infatti non è la prima volta che finisce in copertina per un gesto tecnico da applausi - vedi la rovesciata al San Donnino - o per un gol. L'ultimo è arrivato contro il Crema e ha avuto un peso specifico non indifferente.