Taranto, Eziolino Capuano come Delio Rossi: rissa sfiorata in panchina con un giocatore!

Eziolino Capuano come Delio Rossi. L'allenatore del Taranto non ha digerito le proteste di Ferrara dopo la sostituzione. Il capitano ha sbattuto il pugno contro la panchina e il tecnico, che si definisce il Robin Hood del calcio, è andato su tutte le furie per il comportamento del suo giocatore. Capuano stava per raggiungere Ferrara, che si era seduto, ma è stato fermato in tempo dai suoi collaboratori, prima di un rischioso faccia a faccia.