Morte Maradona: in otto vanno a giudizio

Novità dal processo per la morte di Diego Maradona. Il giudice di garanzia di Tigre, Orlando Diaz, ha deciso di rinviare a giudizio otto persone per la morte dell'ex numero 10 del Napoli, avvenuta il 25 novembre del 2020. Tra loro ci sono il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov e lo psicologo Carlos Diaz. Saranno processati per il reato di omicidio semplice con dolo eventuale.