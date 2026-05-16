Maradona Junior attacca l'ex moglie: "Non accetto bugie". Poi l'accusa durissima sulla morte del padre

Per la prima volta Diego Armando Maradona Junior ha parlato della fine del suo matrimonio con Nunzia Pennino . Come si sussurrava da mesi, il legame tra i due è giunto al capolinea . E non nel migliore dei modi, come raccontato dal figlio de El Pibe de Oro a Verissimo . "Ho passato due anni molto difficili, è stata una cosa davvero brutta che non mi aspettavo perché per me il matrimonio è sacro. - ha detto Maradona Jr a Silvia Toffanin - Ho avuto dei pensieri brutti. Mi ha salvato la mia famiglia e in particolare un mio amico, perché in una sera complicata venne a prendermi e mi parlò . Forse, senza la sua presenza non so cosa sarebbe successo". Poi ha continuato: “Devo stare molto attento a come parlo, perché non voglio che i miei figli possano pensare che io abbia del rancore o dell'astio. Sono stato zitto fino a ora ma ho sentito delle bugie alle quali non potevo non rispondere. Oggi la mia ex moglie è in un’altra relazione ma dire che questa relazione sia iniziata dopo la fine del matrimonio non è del tutto vero. Io sono solo ma sto iniziando a conoscere una ragazza“.

Diego Armando Maradona Junior, l'ex moglie e l'amico

"I rapporti con la mia ex moglie? Si sono distrutti. Andiamo avanti per i nostri figli. Sono felice per lei che ha un’altra relazione, se è felice, ma non accetto bugie: la storia con quest’altra persona non è nata alla fine del nostro matrimonio. Io all'inizio non ho accettato, ho voluto delle prove. Sono stato zitto due anni, potrei argomentare tanto e mostrare tanto ma non lo faccio per il bene dei miei figli", ha proseguito Maradona Junior. Il riferimento è alla relazione di Nunzia Pennino con il cantante neomelodico Marco Calone, amico dell'ex marito. Il figlio di Maradona ha sofferto molto ma ha preferito non fornire ulteriori dettagli per rispetto dei figli Diego Matias e India Nicole, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Ha poi fatto sapere: "Sono stato per un lungo periodo da solo e ora ho una frequentazione con una ragazza. C'è qualcuno che mi apprezza".

La morte di Diego Armando Maradona

Sulla morte del padre e il processo che si è riaperto in questi giorni, Maradona Junior ha dichiarato: "Mio padre deve avere giustizia, perché non è giusto il modo in cui lo hanno fatto morire. Non servono avvocati o grandi esperti per capire che la colpa è dello staff medico che lo seguiva”. E ancora: “Al processo ho sentito audio pesanti, tra i quali dicevano: morirà, lasciatelo stare. Nell’autopsia sono stati trovati tre litri e mezzo di liquidi nel corpo. Come fa un medico a non rendersi conto che una persona sta male? C’è stata una negligenza assurda e totale”. Le accuse alla famiglia di aver lasciato Diego Armando Maradona solo? “La gente non sa quanto abbiamo sofferto. Mi fa male perché so quello che io e le mie sorelle abbiamo fatto, quanto ci siamo battuti, litigato con i medici. Papà è stato portato in una casa contro il nostro volere. Negli ultimi giorni è stato tenuto sotto psicofarmaci, in uno stato di semi-incoscienza”.