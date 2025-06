Mondiale per Club, Inter-Urawa Red Diamonds: dove vederla in tv, orario e formazioni

Dopo il pareggio all'esordio con il Monterrey, l' Inter di Cristian Chivu affronta gli Urawa Red Diamonds , che nella prima gara hanno perso 3-1 contro il River Plate. I giapponesi partecipano al Mondiale per Club grazie alla vittoria della Champions League asiatica.

Inter-Urawa Red Diamonds, l'orario

Inter-Urawa Red Diamonds, in programma al Lumen Field di Seattle, andrà in scena oggi, sabato 21 giugno, alle ore 21:00.

Dove vedere Inter-Urawa Red Diamonds in diretta tv

Inter-Urawa Red Diamonds sarà trasmessa in diretta in chiaro su DAZN, broadcaster che renderà visibile gratuitamente il Mondiale per Club, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento. Il match sarà visibile anche su Mediaset, Canale 5.

Dove vedere Inter-Urawa Red Diamonds in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su smartphone e tablet e accessibile tramite un semplice login anche da pc. Potrete seguire l'esordio il match dell'Inter al Mondiale per Club in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.