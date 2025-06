Diretta Benfica-Bayern Monaco: segui la partita di oggi del Mondiale per Club

La squadra portoghese più titolata (con 38 titoli nazionali, 26 coppe nazionali, 8 coppe di Lega, e 8 supercoppe nazionali) contro il club tedesci più vincente di sempre (34 campionati di Bundesliga, di cui solo uno antecedente la fondazione della lega). Benfica-Bayern Monaco infiamma l'ultima giornata del Mondiale per Club 2025 per il gruppo C , dove al Bank of America Stadium di Charlotte si scontrano la prima e la seconda in classifica del girone. I tedeschi vedono già gli ottavi della competizione e sono al comando con 6 punti , grazie al 10-0 contro l'Auckland City e il 2-1 contro il Boca Juniors; mentre i portoghesi (senza l 'ex romanista Andrea Belotti ) inseguono a quota 4 punti e hanno bisogno almeno di un pari per accedere alla seconda fase del torneo internazionale. Segui la partita con tutti gli aggiornamenti, le interviste pre e post match sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

20:57

Squadre in campo

Benfica in maglia rossa e Bayern in completo bianco

20:55

Mondiale per Club, Juve agli ottavi da prima se... Cosa serve alla squadra di Tudor

L'ultima partita del Gruppo G decreterà chi chiuderà in testa alla classifica: tutte le combinazioni

LEGGI LA NEWS

20:46

L'Inter va agli ottavi del Mondiale per Club se...: le combinazioni e i risultati utili per Chivu

L'ultima partita del Gruppo E di giovedì con il River Plate decisiva per il futuro dei nerazzurri, che potrebbero passare anche in caso di sconfitta...

LEGGI LA NEWS

20:36

I volti noti della Serie A

Oltre allo squalificato Belotti, ci sono in campo gli ex romanisti Dahl e Renato Sanchez, oltre all'ex juventino Di Maria

20:35

I marcatori

Tre gol per Di Maria e tre gol per Musiala: sono loro i capocannonieri delle rispettive squadre in questo Mondiale per Club

20:30

Allerta meteo

Fa davvero caldo a Charlotte: ci sono 40° Celsius

20:25

Gli scontri precedenti tra Benfica e Bayern Monaco

Il Bayern è il favorito di questo big match. Negli ultimi 5 scontri, i tedeschi hanno vinto tutti i match contro i portoghesi: clamoroso il 5-2 del novembre 2021

20:15

Benfica-Bayern Monaco: gli arbitri

A dirigere la sfida sarà il fischietto François Letexier (Francia). Accanto a lui gli assistenti Cyril Mugnier and Mehdi Rahmouni con il quarto uomo Espen Eskas. Al Var Brisard

20:10

La situazione del Gruppo C

Il Benfica passerà il turno con un pareggio e potrebbe qualificarsi anche in caso di sconfitta — a seconda del risultato dell'altra sfida in contemporanea tra il Boca Juniors e Auckland City. Gli argentini hanno bisogno di battere i neozelandesi, sperando che i portoghesi perdano contro il Bayern e superarli per differenza reti. Potrebbero entrare in gioco anche altri criteri di spareggio in caso di parità di punti

20:00

Benfica-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Renato Sanches, Barreiro; Di Maria, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis.

A disposizione: Leandro Santos, Wynder, Bajrami, Oliveira, Joaoo Rego, Rafael Luís, Joao Velos, Prioste, Kokcu, Bruma, Gouveia, Akturkoglu, Ferreira Allenatore: Bruno Lage.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Upamecano, Stanisic, Guerreiro; Pahlinha, Pavlovic; Sane, Bischof, Gnabry; Muller.

A disposizione: Peretz, Urbig, A. Aznou, Tah, Kiala, Goretzka, Karl, Kimmich, Laimer, Musiala, Olise, Daiber, Coman, Kane, Kusi-Asare Allenatore: Vincent Kompany



19:50

Benfica: Belotti grande assente

Non ci sarà l'ex romanista Andrea Belotti tra le fila della squadra di Lage, squalificato dopo il cartellino rosso incassato nella sfida con gli argentini del Boca

19:45

Benfica-Bayern Monaco: dove vederla in tv

Benfica-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta su Italia Uno in chiaro e in pay tv su DAZN, che ha scelto di trasmettere in esclusiva tutte le partite della prima edizione del Mondiale per Club, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento.

Bank of America Stadium di Charlotte (Stati Uniti d'America)