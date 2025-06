Mondiale per Club, Juventus prima nel gruppo se... tutte le combinazioni

Siamo giunti all'ultima sfida della fase a gironi del Mondiale per Club anche per la Juventus . I bianconeri di Tudor sfideranno a Orlando il Manchester City di Guardiola . Entrambe le formazioni si trovano a sei punti in classifica, entrambe reduci dalla doppia vittoria con Wydad Casablanca e Al-Ain. Con la qualificazione già ottenuta, le due squadre si sfideranno per il primo posto in classifica, che garantirebbe un posizionamento migliore nel tabellone della fase a eliminazione diretta.

Juventus, le combinazioni per il primo posto

La Juventus attualmente è prima nel girone, poichè a parita di punti con il Manchester City, e anche a parità di differenza reti (+8), ha segnato più gol rispetto alla squadra di Guardiola. Per questo motivo, gli uomini di Tudor hanno a favore due risultati su tre per strappare il pass da primi nel girone. Solamente una sconfitta potrebbe modificare la gerarchia in classifica.

I possibili accoppiamenti: in caso di primo posto possibile derby italiano

Perché è tanto importante arrivare al primo posto per la Juventus? Per scongiurare il lato destro del tabellone. Considerando che la seconda del gruppo G affronterà la prima dell'H, che in caso di pareggio contro il Salisburgo sarà il Real Madrid (o in caso di sconfitta, appunto, gli austriaci), quella posizione porterebbe allo scontro diretto con la squadra di Xabi Alonso, nella stessa parte di tabellone dove vi sono Psg, Inter Miami, Bayern Monaco, Flamengo, Borussia Dortmund e Monterrey. In caso di primo posto, invece, la Juventus si troverebbe nel lato sinistro del tabellone, con la possibilità di incontrare una tra Real Madrid appunto, Salisburgo e l'Al Hilal di Simone Inzaghi, con un possibile derby con l'Inter ai quarti.



Guarda gratis tutte le 63 partite del Mondiale per Club FIFA solo su DAZN