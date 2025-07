Fluminense-Chelsea diretta Mondiale per Club: segui la semifinale di oggi LIVE

Tutto pronto al Meadowlands Stadium di East Rutherford , in New Jersey, per la prima semifinale del Mondiale per Club , che vedrà sfidarsi l'ultima delle squadre extra-europee, i brasiliani del Fluminense , giustizieri dell' Inter e allenati dall'ex giocatore della Roma, Renato Portaluppi , e gli inglesi del Chelsea , guidati dal sempre più ambizioso Enzo Maresca . In palio un posto per l'ultimo atto del MetLife Stadium, contro la vincente della sfida tra Psg e Real Madrid. Segui il racconto della partita e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport .

21:53

+++ 45'+5' - Si chiude il primo tempo: Fluminense-Chelsea 0-1 +++

Squadre che vanno al riposo: Chelsea avanti 1-0 sul Fluminense grazie al gran gol di Joao Pedro al 18'.

21:51

45'+1' - Occasione anche per Nkunku

Nuova chance per il Chelsea sugli sviluppi del corner, prolungato da Chaloba sulla testa di Nkunku, che schiaccia a lato!

21:49

45' - Thiago Silva salva su Pedero Neto

La difesa del Fluminense restituisce il favore, distrazione che poteva essere fatale, Thiago Silva si immola per contrare la conclusione mancina di Pedro Neto.

21:48

44' - Brivido per il Chelsea

Altra dormita della difesa del Chelsea sul cross da destra, Hercules ha il tempo di stoppare, ma viene anticipato al momento della conclusione.

21:43

41' - Pedro Neto infiamma il pubblico

Chelsea che torna a fare la partita e nuovo numero di Pedro Neto, il migliore dei suoi, che salta di netto Cuga prima di filare in slalom verso la porta del Fluminense, prima di essere fermato in corner da Bernal.

21:40

37' - "Natural position": rigore revocato!

Come da prassi in questo Mondiale per Club, dopo la revisione al Var è lo stesso arbitro a spiegare al pubblico la sua decisione: "Natural position" per il braccio di Chaloba, niente rigore per il Fluminense!

21:38

36' - Rigore per il Fluminense!

Sull'ennesimo cross messo nell'area inglese, l'arbitro Lextier pesca un mani di Chaloba e indica il dischetto: rigore per il Fluminense!

21:37

35' - Pressione del Fluminense

Al rientro dopo la sosta, il Fluminense sembra avere un altro piglio e mette pressione sulla difesa del Chelsea.

21:30

27' - Cooling break per squadre e terna arbitrale

Il caldo si fa sentire e a metà del primo tempo arriva il ristoro del cooling break per le squadre, ma anche per la terna arbitrale.

21:27

25' - Fluminense a un passo dal pari!

Occasionissima per il Fluminense, che mette Hercules a tu per tu con Sanchez, salva tutto Cucurella ad un passo dalla linea di porta!

21:24

21' - Chelsea vicino al raddoppio!

Fluminense sotto schock, il Chelsea prova ad approfittarne: altro numero dello scatenato Pedro Neto e colpo di testa di Malo Gusto che trova la parata del 44enne Fabio.

21:21

+++ 18' - Gol del Chelsea! Perla di Joao Pedro! +++

Si sblocca la semifinale, con il Chelsea che passa in vantaggio al 18' grazie allo splendido destro a giro di Joao Pedro, che trova il palo lungo e firma l'1-0 sul Fluminense!

21:17

15' - Non cambia il canovaccio della partita

Chiaro, come d'altro canto prevedibile, il canovaccio di questa semifinale: Chelsea a fare la partita e Fluminense che bada a non prenderle e che in avanti vive di folate.

21:16

Ronaldo il 'fenomeno' in tribuna

In campo non succede granché e le telecamere vanno a pescare in Tribuna d'Onore, a due passi dal presidente Gianni Infantino, Luis Nazàrio de Lìma, al secolo Ronaldo il 'fenomeno'.

21:12

10' - Il Chelsea mantiene l'iniziativa, ma non punge

Fase di dominio sotto il profilo del possesso palla per il Chelsea, che prova ad accelerare con Pedro Neto e che pur senza pungere mette in apprensione la difesa brasiliana.

21:06

5' - Ritmi blandi in avvio di gara

Si inizia a ritmi balneari, complice il gran caldo. Chelsea che muove il pallone per tentare di trovare spazi nella munita difesa brasiliana, Fluminense che vive di accelerazioni.

21:02

1' - Via alla prima semifinale: inizia Fluminense-Chelsea!

Dopo la presentazione all'americana, spazio al calcio giocato: via alla semifinale tra Fluminense e Chelsea, buon colpo d'occhio sugli spalti dopo gli inquietanti vuoti registrati nella fase a gironi. Si parte!

20:54

Tutto pronto per Fluminense-Chesea

È finalmente tutto pronto al Meadowlands Stadium di East Rutherford per la prima semifinale del Mondiale per Club 2025, che vedrà affrontarsi Fluminense e Chelsea. Dirige il match il fischietto francese Letexier.

20:44

Il grande ex Thiago Silva: "Amo il Chelsea, ma..."

Partita speciale per Thiago Silva, 155 presenze e una Champions League alzata con i Blues: "Amo il Chelsea, i miei figli vivono a Londra e ho ancora tanti amici, ma sono concentrato sul Fluminense e sarebbe speciale eliminarli".

20:38

Due assenze pesanti a testa per Fluminense e Chelsea

Sia Renato che Maresca dovranno rinunciare a due pedine fondamentali a testa, fermate per somma di cartellini gialli: nel Fluminense out Martinelli e Freytes, nel Chelsea fermi al palo Delap e Colwill.

20:30

La carica di Maresca: "Chelsea giovane e ambizioso"

Meno solido, ha sempre subito gol in questo torneo, meno esperto, ma voglioso di non fermarsi ad un passo dalla finale il Chelsea di Enzo Maresca, che conferma: "Siamo la squadra più giovane della Premier League, ma abbiamo già vinto tante partite, abbiamo ampi margini di miglioramento, ma stiamo andando nella direzione giusta e possiamo fare molto di più. Continueremo a provarci".

20:23

Fluminense unica sudamericana superstite

Dopo un avvio di Mondiale per Club che pareva dover esaltare le formazioni sudamericane, le europee hanno ribaltato la situazione e il Fluminense di Renato Portaluppi è l'unica superstite. Tre vittorie e due pareggi per i brasiliani, che ai quarti hanno eliminato l'Al Hilal di Simone Inzaghi e che nella fase a gironi avevano battuto e mandato a casa l'Inter. Due sole reti subite in cinque match e sette marcatori diversi sugli otto gol messi a segno fin qui, il biglietto da visita dei carioca.

20:06

Chelsea, la formazione ufficiale

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Palmer, Nkunku, Pedro Neto; Joao Pedro. All.: Enzo Maresca

20:04

Fluminense, la formazione ufficiale

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Thiago Santos; Guga, Herclues, Bernal, Nonato, Rene; Arias, Cano. All.: Renato Portaluppi

20:00

Fluminense-Chelsea è la prima semifinale del Mondiale per Club

La prima semifinale del Mondiale per Club vede affrontarsi i brasiliani del Fluminense e gli inglesi del Chelsea. Chi vince contenderà il titolo alla qualificata della supersfida tra Psg e Real Madrid. Ecco come seguire il match in tv e streaming.

