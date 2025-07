Cosa rischia Luis Enrique dopo lo spintone a Joao Pedro: il regolamento del Mondiale per Club e della FIFA

Cosa rischia Luis Enrique dopo lo spintone a Joao Pedro

Per quanto concerne episodi come quello che hanno caratterizzato il dopo partita di Chelsea-Psg, il regolamento del Mondiale per Club stabilisce che "in conformità con l'articolo 74 del Codice disciplinare della FIFA, qualsiasi sospensione che possa derivare da questa partita, derivante dall'espulsione di un giocatore o di un allenatore (a seguito di un cartellino rosso diretto o somma di ammonizioni)... non è trasferibile ad altre competizioni". Sarà decisivo, in tal senso, il rapporto del coordinatore di gara della FIFA, in attesa di capire se verrà aperta un'inchiesta dalla Commissione Disciplinare. Luis Enrique rischia almeno tre giornate di squalifica. Stando a quanto si legge nell'Articolo 2 del Capitolo Due sulle Infrazioni, tale provvedimento è destinato a coloro che commettono infrazioni di questo tipo, "per aver aggredito (inclusi colpi di gomito, pugni, calci, morsi, sputi o colpi) un avversario o altra persona che non sia un ufficiale di gara".