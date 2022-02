Playoff, la Svezia si allinea alla Polonia: no spareggio a Mosca

ROMA - La Svezia decide di allinearsi alla Polonia e dice no alla disputa del playoff per i Mondiali in Russia. Gli scandinavi, infatti, potrebbero dover affrontare i russi a Mosca nella sfida decisiva per andare in Qatar il prossimo 29 marzo in caso di affermazione contro la Repubblica Ceca e di contemporaneo successo russo contro Lewandowski e compagni. Così il presidente della federcalcio della Svezia Nilsson: "E' impensabile andare a giocare lì. Come appare qui e ora, oggi, non c'è assolutamente alcun desiderio di giocare una partita di calcio in Russia" ha detto il numero uno del calcio svedese.