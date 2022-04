L'Ucraina sogna i Mondiali: la nazionale riparte in Slovenia

KIEV (Ucraina) - Da un lato una guerra che continua a mietere vittime, dolore e distruzione. Dall'altra la speranza di ripartire attraverso attraverso il calcio. La nazionale ucraina mette un attimo da parte, per quanto possibile, l'orrore dell'attualità e sogna di staccare il pass per il Mondiale qatariota. Il sogno giallo-azzurro riparte lunedì, in Slovenia: gli ucraini si ritroveranno per preparare gli spareggi mondiali con la Scozia, il 1 giugno, a Glasgow. Una vittoria in terra scozzese proietterebbe l'Ucraina in finale contro il Galles. Lo spirito di rivalsa degli ucraini sta tutto nella rabbia del ct Oleksandr Petrakov che un mese fa non le mandò di certo a dire: "Odio i russi, e se vengono a Kiev, prenderò un'arma e difenderò la mia città. Ho 64 anni ma penso che potrei uccidere due o tre nemici".