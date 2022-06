Polonia, niente Mondiali per Rybus: punito per la firma con lo Spartak Mosca

Dal Lokomotiv allo Spartak

Pur vantando già 66 presenze in biancorosso, il giocatore è stato avvisato dal ct Czeslaw Michniewicz che non sarebbe stato convocato per il ritiro previsto per settembre, perché ha appena firmato con lo Spartak Mosca. Rybus già da anni gioca in Russia, nelle file del Lokomotiv Mosca, e alla scadenza del contratto si è trasferito a parametro zero allo Spartak. Una scelta che a quanto pare dovrà scontare con l'esclusione dal Mondiale. La Polonia ha rifiutato di affrontare la Russia - peraltro nel frattempo esclusa, con tutti i suoi club, dalle competizioni Uefa e Fifa dopo l'invasione dell'Ucraina - nella semifinale degli spareggi per la fase finale e nell'ultima partita ha superato la Svezia, qualificandosi per il torneo che comincerà il 21 novembre. La nazionale che ha come stella Robert Lewandowski è stata sorteggiata nel girone C con Argentina, Arabia Saudita e Messico.