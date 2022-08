Deschamps: “Pogba? Per ora non è in discussione la sua partecipazione al Mondiale”

Nessuno ha la sfera di cristallo, ma a oggi Paul Pogba non è in dubbio per il Mondiale in Qatar. A dirlo è il commissario tecnico della Francia, campione in carica, Didier Deschamps, in un'intervista Le Parisien. Un Deschamps che punta a entrare nelle leggenda vincendo due campionati del mondo consecutivi come Vittorio Pozzo.

Deschamps: “Giusto preparare i giovani in caso di forfait dei big” Dicevamo che il futuro non è pronosticabile, dunque non si può sapere in che condizioni fisiche sarà il centrocampista della Juve a novembre, ma Deschamps ci fa affidamento eccome. E non solo su Pogba: “Sono ovviamente in contatto con Paul. La sua partecipazione ai Mondiali, oggi, non è messa in discussione. Lui e Kanté? Stiamo parlando di giocatori molto richiesti: due giocatori che hanno una grande esperienza, leader. È importante che ci siano, ma non siamo mai sicuri di nulla, da qui la necessità di preparare i giocatori più giovani”.