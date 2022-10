Mondiali, allarme Morata per la Spagna: infortunio alla caviglia

MADRID (SPAGNA) - La Coppa del Mondo in Qatar rischia di perdere un altro big. Da Kanté a Dybala, diverse le stelle del calcio che saranno assenti o sono in dubbio per la manifestazione che inizierà il 20 novembre. A tre settimane dal via il nuovo allarme arriva dalla Spagna e riguarda Alvaro Morata, infortunatosi nel match perso 3-2 a Cadice dal suo Atletico Madrid (eliminato anche dalla Champions League dopo il pari beffa contro il Bayer Leverkusen).