Liga, Atletico settimana da incubo: altro finale amaro per Simeone

CADICE (Spagna) - Settimana da incubo per l'Atletico Madrid di Simeone, che dopo l'eliminazione in Champions League, maturata a tempo scaduto per il rigore fallito da Carrasco, crolla ancora in Liga, sconfitto 4-3 dal Cadice nei minuti di recupero. Succede di tutto al Nuevo Mirandilla, con i padroni di casa avanti di due reti grazie a Bongonda e Fernandez. Un autogol di Hernandez rimette in partita i colchoneros, che trovano il pari grazie a Joao Felix a 5 minuti dalla fine. Al minuto 99 (!) arriva però il nuovo e definitivo vantaggio della squadra di Sergio, che beffa quella di Simeone, ora nell'occhio del ciclone.