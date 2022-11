Qatar 2022, i convocati degli Stati Uniti: c'è McKennie

Dopo la sorprendente assenza a Russia 2018, gli Stati Uniti sono pronti per tornare protagonisti in un Mondiale. In Qatar la nazionale a stelle e strisce disputerà la decima fase finale della propria storia, l'ottava dal 1990 a questa parte, edizione che segnò il ritorno dopo 40 anni di assenza.

Stati Uniti, primo Mondiale per Weston McKennie

Gli Usa, che ospiteranno l’edizione 2026 insieme a Canada e Messico, sono stati inseriti nel Gruppo B di Qatar 2022 e dovranno affrontare Inghilterra, Iran e Galles. Il ct Gregg Berhalter ha diramato l’elenco dei 26 convocati, nel quale non mancano le sorprese: su tutti le assenze del portiere Zack Steffen, di proprietà del Manchester City, ma in prestito al Middlsbrough, titolare per buona parte delle qualificazioni, oltre che quella dell’attaccante del Groningen Ricardo Pepi. Regolarmente presente in lista il centrocampista della Juventus Weston McKennie, nonostante l’infortunio al retto femorale della coscia destra subito a Lecce, che ha chiuso anzitempo il 2022 in bianconero dell’ex Schalke 04, già condizionato a inizio stagione da una lesione alla spalla, ma comunque autore di tre gol in stagione tra Serie A e Champions League.

Qatar 2022, i 26 convocati degli Stati Uniti

Questo l’elenco completo dei convocati degli Stati Uniti, che debutteranno già il 21 novembre ad Ar Rayyan contro il Galles di Gareth Bale e Aaron Ramsey. Portieri: Ethan Horvath (Luton Town), Sean Johnson (New York City FC), Matt Turner (Arsenal). Difensori: Cameron Carter-Vickers (Celtic), Sergiño Dest (Milan), Aaron Long (New York Red Bulls), Shaq Moore (Nashville SC), Tim Ream (Fulham), Antonee Robinson (Fulham), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), DeAndre Yedlin (Inter Miami CF), Walker Zimmerman (Nashville SC). Centrocampisti: Brenden Aaronson (Leeds United), Kellyn Acosta (LAFC), Tyler Adams (Leeds United), Luca de la Torre (Celta Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (Valencia), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC). Attaccanti: Jesús Ferreira (FC Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Christian Pulisic (Chelsea), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Norwich City), Tim Weah (Lille), Haji Wright (Antalyaspor).