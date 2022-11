Qatar 2022, i convocati della Francia: fuori Maignan e Ndombele

Francia, delusione Ndombele: Deschamps sceglie Veretout per sostituire Pogba

Il ct dei Bleus ha quindi sciolto gli ultimi dubbi riguardanti la lista di calciatori ai quali affidare il tentativo di realizzare l’impresa storica di vincere il secondo titolo mondiale consecutivo, impresa che è riuscita solo all’Italia 1934-’38 e al Brasile di Pelè nel 1958 e nel 1962. La Francia sarà costretta a rinunciare a diversi infortunati, tra i quali Paul Pogba e Ngolo Kantè, che vanno a sguarnire un reparto di centrocampo compsto da appena sei giocatori: sfuma il sogno di Tanguy Ndombele, che era stato indicato come il possibile sostituto dello juventino: il giocatore del Napoli non fa parte della lista dei convocati, nella quale invece compare a centrocampo il nome dell’ex Fiorentina e Roma Jordan Veretout.

Milan, niente Mondiale per Maignan

Nulla da fare anche per Mike Maignan: il portiere del Milan, che era tornato in pianta stabile nel giro della nazionale grazie al rendimento della passata stagione con i rossoneri, è stato escluso a causa del doppio infortunio al gemello e al soleo, che lo tiene fermo da settembre. Presente Olivier Giroud, che è uno dei tre elementi della Serie A tra i convocati delal Francia insieme al compagno dis quadra nel Milan Theo Hernandez e a Adrien Rabiot della Juventus. Deschamps ha poi parlato in conferenza stampa proprio della decisione di convocare Giroud, la cui presenza in lista era stata in dubbio nonostante l'ottimo rendimento dell'attaccante in maglia rossonera: "Ci sono state delle discussioni con Olivier così come con altri giocatori, che mi hanno aiutato a riflettere. Se lui oggi è qui con noi è perché ho fiducia in lui, la situazione non è paragonabile a quella del 2021. Non entro nei dettagli della questione, ma penso che sia meglio averlo al Mondiale. Ci sono delle cose visibili e altre meno, che contano su questa scelta".

Qatar 2022, i convocati della Francia

Questi i convocati della Francia. Deschamps potrà comunque modificare l'elenco in caso di infortuni entro le 24 ore dall'esordio, fissato per martedì 22 novembre alle 20 italiane contro l'Australia. Portieri: Areola (West Ham), Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes). Difensori: L. Hernandez (Bayern Monaco), T. Hernandez (Milan), Kimpembe (Paris Saint-Germain), Konate (Liverpool), Kounde (Barcellona), Pavard (Bayern Monaco), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Monaco), Varane (Manchester United). Centrocampisti: Camavinga (Real Madrid), Fofana (Monaco), Guendouzi (Marsiglia), Rabiot (Juventus), Tchouameni (Real Madrid), Veretout (Marsiglia). Attaccanti: Benzema (Real Madrid), Coman (Bayern Monaco), Dembele (Barcellona), Giroud (Milan), Griezmann (Atletico Madrid), Mbappe (Paris Saint-Germain), Nkunku (RB Lipsia)ù