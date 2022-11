Argentina, Di Maria è subito travolgente: doppietta d'autore e assist

Frenato e bloccato alla Juve , subito travolgente con l' Argentina : Angel Di Maria ha fatto il bello e il cattivo tempo nell'amichevole pre Mondiale dell'albiceleste contro gli Emirati Arabi Uniti . L'attaccante bianconero ha giocato solo i primi 45' ma ha fatto capire di essere già pronto per la rassegna iridata al via in Qatar tra pochi giorni.

Di Maria scalpita in vista dei Mondiali: doppietta e assist

L'ex Psg ha realizzato una doppietta e un assist, contribuendo al 4-0 con cui la selezione di Scaloni ha chiuso il primo tempo contro gli Emirati Arabi Uniti. Dopo la rete iniziale di Alvarez su assist di Messi, è salito in cattedra El Fideo, a segno al 25'con una splendida conclusione al volo su assist di Acuna, e al 36' con una bella serpentina in area. Al 44' ha completato la sua convincente prestazione servendo a Messi il passaggio decisivo per il 4-0. Di Maria ha giocato nel tridente con la Pulce e Alvarez, che è in ballottaggio con Lautaro Martinez per un posto da titolare nella prima partita del Mondiale contro l'Arabia Saudita, in programma il 22 novembre.