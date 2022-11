Argentina, Correa brilla in amichevole e "spaventa" Dybala:

Prova generale di Mondiale sul velluto per l’ Argentina , che al 'Mohammed Bin Zayed Stadium' di Abu Dhabi travolge per 5-0 gli Emirati Arabi Uniti nell’ultima amichevole prima dell’esordio a Qatar 2022, fissato per le 11 italiane di martedì 22 novembre a Losail contro l’ Arabia Saudita .

Argentina pronta per il Mondiale, Emirati travolti nell'ultimo test

Nella formazione di Lionel Scaloni, in campo con una formazione parzialmente rimaneggiata rispetto al presumibile undici titolare, ha brillato soprattutto Angel Di Maria, autore di una doppietta nel primo tempo e di un assist per il gol del provvisorio 4-0 di Leo Messi, grazie al quale la Séleccion ha di fatto archiviato l’incontro già alla fine di una frazione aperta dalla rete del gioiellino del Manchester City Julian Alvarez, schierato dal ct in avvio di partita come partner d’attacco del fuoriclasse di Rosario.

L'Argentina convince in amichevole: in gol anche Correa

Ritmi più blandi e tante sostituzioni nel secondo tempo, durante il quale hanno trovato spazio, tra gli altri, anche Enzo Fernandez, una delle stelle del Benfica rivelazione della Champions League, l’ex difensore dell’Udinese Nahuel Molina, ora all’Atletico Madrid, ma anche Joaquin Correa. L’attaccante dell’Inter è entrato subito dopo l’intervallo proprio al posto di Alvarez, impiegando appena 15 minuti per trovare la rete del definitivo 5-0 su assist di un altro ex protagonista del calcio italiano come Rodrigo De Paul.

Qatar 2022, Correa sogna un posto al sole nel super attacco dell'Argentina

Per il Tucu si è trattato del gol numero quattro in nazionale, con la cui maglia non segnava dal settembre 2021, e in generale di una bella iniezione di fiducia dopo una prima parte di stagione che lo ha visto trovare poco spazio (3 gol in 18 presenze, solo sei delle quali da titolare) nella squadra di Simone Inzaghi in un reparto che, quasi sempre privo di Romelu Lukaku, è stato retto dai gol del duo titolare formato da Edin Dzeko e da Lautaro Martinez. Proprio il Toro non è stato schierato da Scaloni contro gli Emirati a livello precauzionale a causa di un sovraccarico muscolare che lo aveva costretto a svolgere allenamento differenziato nella giornata di martedì. Lautaro è comunque il favorito per completare l’attacco titolare con Messi e Di Maria nel match d’esordio del Mondiale, ma Correa lancia la propria candidatura per un ruolo importante in un reparto che può contare anche sul fiorentino Nico Gonzalez e su Paulo Dybala, altro assente illustre nell'ultima amichevole pre Mondiale.