La Polonia vola in Qatar scortata dai caccia militari

L’inedita collocazione temporale, alle porte dell’inverno, non è l’unica anomalia che caratterizza il Mondiale 2022 in Qatar, al quale tutti gli appassionati, ma anche gli addetti ai lavori, oltre agli stessi giocatori, si avvicinano con animo fatalmente angosciato a causa della guerra in Ucraina, che sta seminando dramma, morte e distruzione da ormai nove mesi.