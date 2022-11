Mathias Olivera sfida Kim: "Ci siamo già parlati. A Napoli tutto diverso"

Il terzino del Napoli e dell'Uruguay Mathias Olivera dal ritiro della Nazionale celeste ha parlato in vista del match d'esordio ai Mondiali contro la Corea del Sud , in programma giovedì 24 novembre.

Mathias Olivera: "Il Mondiale è un sogno, ho parlato con Kim"

Tra gli avversari ci sarà anche il suo compagno in azzurro Kim Min-Jae: "Ne ho parlato con Kim, ma non ci siamo detti troppo: abbiamo un girone equilibrato e potrebbero esserci sorprese. Diverse persone ci sottovalutano, ma abbiamo le potenzialità per fare un buon Mondiale. Essere in Qatar è un sogno, e voglio godermelo. Ho aspettato questa occasione per tutta la vita".