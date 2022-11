Spagna-Costa Rica 3-0: LIVE Dominio spagnolo nei primi 45'

DOHA - Esordio Mondiale per Spagna e Costa Rica, che si affrontano nella prima gara del Gruppo E. Sarà il primo confronto in una manifestazione ufficiale: nei tre precedenti - tutti in amichevole - gli spagnoli hanno vinto due dei tre confronti, mentre la terza sfida è terminata in parità. La Spagna fin qui ha realizzato 99 reti nella fase finale della Coppa del Mondo e insegue la centesima marcatura. Il Costa Rica è alla sesta partecipazione della fase finale dei Mondiali: l’ultimo successo risale al 20 Giugno 2014 quando, a Recife, la selezione americana sconfisse l’Italia di Prandelli per 1-0 grazie al gol di Ruiz.