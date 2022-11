Serbia, Kostic infortunato: a rischio il debutto con il Brasile

Serbia, infortunio per Kostic: Brasile a rischio

A confermare la notizia riportata dalle agenzie è il commissario tecnico della Serbia Dragan Stojkovic, che in vista della partita in programma giovedì alle 20 contro i verdeoro si è espresso così: "Ho già in testa il 99% della formazione, ma c'è ancora un dubbio su Kostic, che ha un problema muscolare". L'esterno bianconero ha finora lavorato a parte e difficilmente sarà parte del match. "Contro il Brasile sarà una gara molto difficile, ma non abbiamo paura di nessuno. Il girone con i verdeoro, il Camerun e la Svizzera è probabilmente il più difficile di tutto il Mondiale".