Collina sconcertato, parla da solo in tribuna: ecco il motivo

DOHA (QATAR) - I timori della vigilia su Janny Sikazwe si sono rivelati fondati e a pagare è stato il Canada, fortemente penalizzato dall'arbitro dello Zambia nel match perso contro il Belgio ai Mondiali. Già al centro delle polemiche per quanto accaduto a gennaio nel match di Coppa d'Africa tra Mali e Tunisia (fischiò la fine all'85' per poi far riprendere la partita e chiuderla comunque in anticipo), Sikazwe è stato protagonista in negativo anche in Qatar per la disperazione di Pierluigi Collina che assisteva alla partita dalla tribuna dello stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan.