Rudiger l'ha fatto di nuovo... Ma stavolta Asano lo ha punito: bufera social!

Rudiger l’ha fatto di nuovo. Con la Germania in vantaggio sul Giappone il difensore ex Roma per coprire un pallone che stava uscendo si è messo a correre senza alcun motivo con un movimento esagerato delle gambe verso l’alto. Le telecamere poi lo hanno ripreso con un ghigno irriverente nei confronti di Asano, che stava correndo con lui nel tentativo di prendere il pallone.