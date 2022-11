Pazzesco Giappone, spogliatoio pulito dopo la festa e con origami di pace e felicità!

Incredibile Giappone. Non solo per la vittoria in campo contro la Germania. I tifosi si sono distinti per aver pulito gli spalti dopo la gara e la festa per la vittoria. Le immagini hanno fatto presto il giro del mondo lasciando tante persone a bocca aperta. Ma non è finita qui: anche la squadra infatti ha lasciato lo spogliatoio immacolato, dopo una super festa per la vittoria contro i tedeschi.