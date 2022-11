Il tecnico del Ghana attacca Ronaldo: "Rigore ridicolo, lo hanno dato per un solo motivo"

DOHA (Qatar) - Non ci sta Otto Addo, che dopo il ko del suo Ghana contro il Portogallo, non riesce proprio a darsi pace. Il tecnico africano è furibondo a fine partita per il rigore assegnato ai lusitani e che ha sbloccato il risultato del match poi terminato 3-2 per la squadra di Santos. Addo non ha dubbi, il penalty sarebbe stato un caso di "sudditanza psicologica".