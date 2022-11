Bufera social su Adani, un dettaglio scatena la protesta: "Ma vi sembra normale?"

ROMA - Bufera social su Daniele Adani, opinionista della Rai per i Mondiali in Qatar oltre che protagonista della 'Bobo Tv' con Bobo Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola. A scatenare le critiche nei confronti dell'ex difensore la diretta di Argentina-Messico, match valido per la seconda giornata del Gruppo C in cui ha ricoporto il ruolo di commentatore tecnico a supporto del telecronista Stefano Bizzotto.