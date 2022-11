Portogallo-Uruguay 1-0 diretta: gol di Cristiano Ronaldo

LUSAIL (QATAR) - Il Portogallo di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria all'esordio per 3-2 sul Ghana vuole fare il bis e blindare la qualificazione agli ottavi di finale, lanciandosi in testa al gruppo H. Dovrà superare l'Uruguay di Suarez, Nunez e Cavani, tre frecce letali nell'arco del ct Diego Alonso, che si gioca tanto per rimanere in corsa in questo Mondiale.