Ronaldo ha toccato o no il pallone? Lo scatto che lascia il dubbio sul gol del Portogallo

AL DAAYEN (Qatar) - Gol conteso quello che sblocca il match tra Portogallo e Uruguay: al 54' il morbido cross di Bruno Fernandes trova l'inserimento di Cristiano Ronaldo, che stacca alla sua maniera, lasciando impietrito il marcatore Oliveira e che appena il pallone finisce in fondo al sacco esulta facendo chiaramente segno di averla toccata. Inizialmente la rete viene infatti assegnata a CR7, già record man dei Mondiali, unico ad andare a segno per cinque edizioni consecutive. Le immagini però lasciano qualche dubbio e alla fine la Fifa assegna la marcatura a Bruno Fernandes, una decisione che certamente Ronaldo non prenderà affatto bene.